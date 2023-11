Villaggi e mercatini di Natale, guida agli eventi del weekend

Il periodo natalizio si avvicina e comincia a farsi sentire nell’aria, tanto che anche gli eventi si stanno adattando alla nuova atmosfera.

Nell’attesa del Natale molti gli appuntamenti a tema, ma non solo: tante occasioni per intrattenere grandi e piccoli, accompagnate da cibo e tanto altro.

Viterbo torna con il Christmas Village, un appuntamento che ormai viene riproposto dal 2016.

Il villaggio di Babbo Natale, oltre alle solite attrazioni come la casa e la posta di Babbo Natale, la fabbrica della Befana, la slitta di Babbo Natale e la stalla di Rudolph, quest’anno, presso le Scuderie di Palazzo dei Papi, sarà possibile visitare il presepe; mentre in piazza San Carluccio, un intero viale sarà dedicato ai Vichinghi e agli Antichi Mestieri.

Ma la vera novità di quest’anno è il ritorno dei mercatini di Natale, che rallegrerà ogni angolo della città.

Sul sito è possibile trovare diversi pacchetti con i prezzi corrispondenti, che partono dai 15 euro in su.

A Tivoli il Mondo di Babbo Natale

Anche a Tivoli, dal 18 novembre, è possibile visitare il Mondo di Babbo Natale, presso le Scuderie Estensi e in tutta la città dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 18:45.

Il Mondo di Babbo Natale offre numerose attività per intrattenere i più piccoli: si potranno scrivere le letterine, fare un giro sul trenino, assistere a spettacoli, ma tanto altro ancora.

Infatti, è prevista anche la pista di pattinaggio, mentre presso i mercatini di Natale si potranno acquistare prodotti artigianali, articoli natalizi e tanta musica che accompagnerà questo clima magico.

Sono presenti anche stand per lo street food e, tra i negozi del centro, esponendo il biglietto e cercando il bollino, sono previsti sconti per lo shopping natalizio.

I bambini fino agli 11 anni e gli over 65 possono usufruire del biglietto ridotto a 10 euro, mentre il prezzo del biglietto intero è di 12 euro.

Il trenino non è compreso nel prezzo.

A Canneto Sabino la Festa dell’Olio Nuovo

A Canneto Sabino, l’associazione Pro Canneto propone la 26° edizione della Festa dell’Olio Nuovo nei giorni 25 e 26 novembre.

L’apertura degli stand è prevista per le 11 in entrambi i giorni, con preparazione delle fregnacce fatte a mano. Alle 13 verrà servito il pranzo a base di prodotti tipici sabini: bruschette, fregnacce alla cannetara, zuppa di legumi, fettuccine, padellaccia, broccoletti e dolci.

Entrambi i giorni, alle 11, un biologo nutrizionista esperto mostrerà i benefici dell’olio evo con possibilità di partecipare al corso di assaggio dell’olio nuovo con rilascio di un attestato nominativo.

Ad accompagnare questo ricco programma ci penseranno musiche e canti popolari.

Anche a Vetralla la casa di Babbo Natale

Anche a Vetralla è arrivato il Regno di Babbo Natale, aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30, con ingresso gratuito.

Tra le attrazioni visitabili troviamo il villaggio degli elfi, la casa di Babbo Natale, dove, ad aspettarvi, c’è lui in persona, ma anche il tunnel dei desideri dove esprimere il proprio, il bosco ghiacciato e le stanze del regno, dove acquistare decorazioni e oggetti provenienti da tutto il mondo.

Il sabato e la domenica sono previsti spettacoli e animazione per i più piccoli, mentre il Victorian Village permette un po’ di divertimento anche per gli adulti, che nel fine settimana prevede imperdibili eventi, ma le sorprese non finiscono qui; infatti, c’è tanto altro da vedere e tante imperdibili attrazioni da provare.