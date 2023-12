TIVOLI – Il giardino pubblico rinnovato e riconsegnato alla cittadinanza

È stato riconsegnato nei giorni scorsi alla cittadinanza, rinnovato, il Parco Cavalier Umberto Paglia a Campolimpido.

Lo annuncia l’amministrazione comunale di Tivoli guidata dal sindaco Giuseppe Proietti in un comunicato stampa diffuso oggi, venerdì 29 dicembre.

Oltre alla manutenzione del verde attraverso potature degli arbusti perimetrali, nel Parco sono state messe in sicurezza le attrezzature ludiche e rimossi i giochi esistenti non a norma. La vecchia pavimentazione, come da progetto, è stata sostituita da una anti-trauma. Gli spazi sono stati resi più inclusivi con l’installazione di nuove forniture ludiche e pavimentazioni adatte anche ai diversamente abili. L’aspetto generale del parco è risultato migliorato grazie al ripristino del muro di recinzione, sul lato dell’ingresso, la tinteggiatura delle panchine esistenti e la manutenzione della fontanella.

L’intervento per il recupero delle infrastrutture sociali a verde pubblico in questa area è stato realizzato grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno ottenuto tramite un bando vinto dal Comune di Tivoli.

Il bando, di un importo complessivo di 200mila euro, che comprende il recupero delle infrastrutture sociali a verde pubblico anche nel Parco in via Pier Giorgio Gallotti, non ancora ultimato. Il progetto rientra negli interventi di rigenerazione urbana del PNRR.

Angelo Marinelli, consigliere del Sindaco per il quartiere di Campolimpido afferma: “Finalmente un’area nuovamente fruibile in un quartiere densamente popolato e con pochi spazi per il verde di prossimità. L’Amministrazione prosegue con l’intervento presso il parco in via Pier Giorgio Gallotti per consegnare alla cittadinanza di Campolimpido un quartiere con più verde e a misura di cittadino”.