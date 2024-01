È aperto il bando pubblico per la selezione di 20 allievi al corso finanziato dalla Regione Lazio per la qualifica professionale di “GIARDINIERE D’ARTE PER GIARDINI E PARCHI STORICI” di 635 ore, divise in: 360 ore d’aula e laboratorio, 240 ore di tirocinio, 25 ore di orientamento.

Si rilascia Attestato di Qualifica Professionale spendibile su tutto il territorio nazionale.

Si tratta di un nuovo profilo professionale, regolamentato dalla Regione Lazio, per andare a completare il quadro di competenze possedute da chi si occupa della manutenzione del verde – pubblico e privato.

Per informazioni contattare il numero 06/90085620 oppure scrivere a formazione@folias.it

SEDE

L’aula formativa di riferimento è a Monterotondo Scalo in via Salaria n. 108 C, nei pressi della fermata del treno Fiumicino/Orte, mentre i laboratori saranno realizzati prevalentemente presso i giardini e le ville storiche messe a disposizione dal MIBAC: PALAZZO FARNESE a Caprarola (Vt), VILLA LANTE a Bagnaia (VT), la CERTOSA DI TRISULTI a Collepardo (Fr).

Altri spazi esterni come giardini e parchi saranno utilizzati nei territori di Monterotondo e di Fara Sabina (Ri).

AVVIO ATTIVITA’ FORMATIVE

Inizio corso previsto per marzo 2024

SCADENZA: presentazione della domanda entro le ore 18.00 del 04/02/2024

Descrizione sintetica del profilo

Il Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici è in grado di realizzare gli interventi rivolti alla conservazione, al rinnovamento, al rifacimento di elementi, spazi, architetture vegetali del giardino, padroneggiando le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e rigenerazione degli elementi vegetali di cui sono composti.

Realizza interventi di restauro, conservazione, manutenzione e gestione dei giardini e parchi storici nell’ambito del verde pubblico e privato, rispettando le forme originarie del giardino, valorizzando le peculiarità storiche, di cultura materiale, architettoniche, ambientali, paesaggistiche, di relazione.

SBOCCHI PROFESSIONALI

Il nuovo profilo professionale si occuperà anche di progettare e gestire la manutenzione in aree verdi inserite in contesti storico culturali e artistici. Con questo nuovo profilo professionale si vuole sottolineare quanto sia importante formare competenze per il ricco patrimonio storico naturalistico che caratterizza la Regione e in generale tutto il territorio nazionale.

Il profilo dà sbocchi lavorativi sia in ambito privato, sia in quello pubblico, con la possibilità di partecipazione ai concorsi pubblici per queste figure specifiche.

PER PARTECIPARE ALLE SELEZIONI VAI SUL SITO DELL’ENTE FORMATIVO FOLIAS FORMAZIONE

https://www.folias.it/…/corso-gratuito-di-formazione…/