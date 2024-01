Trecento mila euro alla SS Lazio per promuovere l’immagine della Regione nel mondo.

E’ il contributo straordinario che l’amministrazione della Pisana guidata dal Presidente Francesco Rocca ha concesso alla società biancoceleste dell’imprenditore e senatore di Forza Italia Claudio Lotito.

Lo stabilisce la delibera numero 5 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata giovedì 11 gennaio dalla giunta regionale. Con l’atto viene concesso, in via diretta, il contributo straordinario alla S.S. Lazio, protagonista della Final Four della Supercoppa Italiana che si disputerà presso Al-Awwal Park Stadium di Riyadha, in Arabia, e sarà trasmessa in diretta in 180 paesi nel mondo.

Quest’anno la Lega Serie A ha deciso di cambiare format, per cui la Supercoppa Italiana non si giocherà più in una gara secca ma con le Final Four, due semifinali, sul modello di quanto già avviene per la Supercopa in Spagna.

Prima semifinale giovedì 18 gennaio alle ore 20 tra Napoli e Fiorentina, stesso orario venerdì 19 gennaio per il secondo match tra Inter e Lazio. La finalissima è in programma il 22 gennaio alle 20.

La squadra biancoceleste guidata da Mister Sarri giocherà la Supercoppa con il logo di “Visit Lazio” sulla maglia e secondo il Governatore Francesco Rocca sarà un’occasione straordinaria di promozione delle meraviglie che attraversano le 5 Province del Lazio.

Stando alla delibera numero 5, coi 300 mila euro concessi la S.S. Lazio si impegna a promuovere l’immagine della Regione attraverso alcune azioni di visibilità.

Sul fronte della maglia da gioco ci sarà il Logo di promozione del territorio del Lazio in lingua inglese, “Lazio Eternal Wonder”. E lo stesso logo sarà presente e ben visibile nelle foto ufficiali della Squadra e dei singoli Calciatori e durante le riprese televisive per l’evento di Super Coppa Italiana.

Inoltre la squadra del senatore Claudio Lotito promuoverà altre iniziative di marketing: fornirà palloni ufficiali e maglie della S.S. Lazio con il logo “Lazio Eternal Wonder”; i calciatori biancocelesti citeranno la Regione Lazio come territorio di attrazione turistica; l’ufficio stampa della S.S. Lazio promuoverà il territorio del Lazio attraverso azioni rivolte alla Stampa estera.

Nei 300 mila euro rientra anche la Conferenza Stampa di presentazione tenutasi ieri, lunedì 15 gennaio, per illustrare la presenza della Regione Lazio all’evento.

“La competizione sportiva – ha detto il Presidente Francesco Rocca – sarà una vetrina mediatica per scoprire, attraverso il gioco del calcio, luoghi e comunità di rara bellezza”.