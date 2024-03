MENTANA – Forno crematorio, iniziativa di Fratelli d’Italia

Si è tenuta ieri, venerdì 22 marzo, a Mentana un’iniziativa di Fratelli d’Italia per il blocco del forno crematorio deliberato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Benedetti.

Erano presenti il deputato del Collegio di Guidonia Montecelio e Tivoli Alessandro Palombi, l’Assessore regionale Giancarlo Righini, la consigliera regionale di FdI Micol Grasselli, vice-presidente della commissione Lavori pubblici, e il Commissario Straordinario del Parco dei Monti Lucretili Marco Piergotti.

Durante l’iniziativa è stato esposta la strategia adottata da FdI per scongiurare la realizzazione del forno crematorio: si tratta dell’emendamento presentato dall’assessore Righini riguardante disposizioni in materia di impianti crematori al fine dell’adozione di un Piano regionale di coordinamento, che sancisce, inoltre, la sospensione dei procedimenti autorizzatori in corso e la realizzazione di nuovi impianti su tutto il territorio regionale fino alla data di approvazione di opportuna normativa in merito.