GUIDONIA - Giustizia e Disabilità, tavola rotonda in Biblioteca

“Accesso alla Giustizia per le persone con disabilità”.

E’ il titolo del volume dell’avvocata Silvia Assennato che verrà presentato venerdì 12 aprile 2024 dalle ore 16 alle ore 19,30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca comunale di Via Moris a Guidonia Centro.

Organizzata dall’amministrazione comunale e dall’Ufficio Studi Assennato e Associati, alla presentazione partecipa l’autrice del libro edito da “Key Editore”, l’ingegner Marco Bozzetti e l’avvocato Stefano Muggia.

Seguirà il dibattito su un’opera rivolta agli operatori del diritto pubblici e privati (corpi dello Stato, avvocati, notai, amministratori di sostegno), ai professionisti della società civile organizzata (volontariato e movimenti associativi) come anche alle scuole ed alle Università, quale strumento di apprendimento e di inclusione.

“L’Opera – spiega l’avvocata Silvia Assennato – declina il servizio giustizia nell’ottica dei suoi utenti, vuoi ricorrenti, imputati, lavoratori o consulenti.

Lavoriamo sempre nell’ottica del perseguimento del Diritto Accessibile, intendendo dare un punto di vista innovativo su una serie di strumenti che sono fondamentali per la protezione e per l’effettiva integrazione delle persone con disabilità in un ordinamento giuridico, nonché giudiziario, ormai plurifonte e plurilivello”.

Il Convegno è gratuito ed è stato richiesto l’accredito al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tivoli per crediti formativi.

Per prenotazioni inviare e mail al seguente indirizzo: ufficiostudi@assennatoeassociati.it