PALOMBARA SABINA - Addio Silvio Luttazi, portò in città le star del cinema

A Palombara Sabina sarà ricordato per sempre come “l’uomo delle stelle”, inventore di quello che è il più piccolo Festival Cinematografico del Mondo.

Silvio Luttazi, inventore del Festival delle Cesare” di Palombara Sabina

Ieri, venerdì 22 marzo, si è spento all’età di 76 anni Silvio Luttazi, ideatore e organizzatore del “Festival delle Cerase”, una kermesse che per tre decenni ha ospitato le star nazionali e internazionali del Cinema nel “Nuovo Teatro”, storica sala di proprietà.

Silvio Luttazi lascia una moglie e due figli.

Appassionato cinefilo, Silvio Luttazi insieme al cognato Luigi Amici realizzò il sogno della kermesse, rendendo Palombara con il “Festival delle Cerase” il centro del mondo.

Dagli anni Novanta in poi sul palco del Cinema “Nuovo Teatro” sono sfilati registi come Ettore Scola, Matteo Garrone, Nanni Moretti, Giovanni Veronesi, Ferzan Ozpetek e Paolo Virzì, solo per citarne alcuni.

E attori del calibro di Alberto Sordi, Roberto Benigni, Carlo Verdone, fino ai più giovani Edoardo Leo, Paola Cortellesi, Margherita Buy, Rocco Papaleo e il compianto Ennio Fantastichini, sempre per citarne soltanto alcuni.

Da dieci anni Silvio Luttazi aveva trovata casa a Monterotondo per il “Festival delle Cerase”, organizzato dall’associazione culturale “Il Laboratorio” e dal Comune di Monterotondo, con il patrocinio della Regione Lazio, del Ministero per i beni e le attività culturali e del “Roma Lazio Film Commission”.

Il sogno di Silvio Luttazi era rendere Palombara Sabina, la sua città, la capitale del Cinema.

Se ne va a pochi giorni dal ritorno del Festival nel suo “Cinema Nuovo Teatro”, lasciando il testimone al cognato Luigi Amici con l’Associazione Culturale “Palcoscenico in Sabina” che dal 19 aprile al 21 aprile organizza la 35esima edizione della kermesse (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Direttore artistico sarà Boris Sollazzo, giornalista e critico cinematografico, scrittore, commentatore e telecronista sportivo, Direttore responsabile di The Hollywood Reporter Roma.