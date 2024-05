TIVOLI – Movida Sicura, denunciati tre automobilisti ubriachi

I Carabinieri della Compagnia di Tivoli hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio a Tivoli e Guidonia Montecelio, volto alla prevenzione dei reati predatori, contrasto del fenomeno dello spaccio e controllo della circolazione stradale.

Numerose pattuglie sono state dispiegate per accertarsi di uno svolgimento in sicurezza della movida notturna. I militari hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, otto persone sono state sanzionate amministrativamente per possesso ad uso personale di sostanza stupefacente.

In totale sono state controllate 74 persone e 71 veicoli ed elevate 10 sanzioni per infrazioni al codice della strada.