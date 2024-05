GUIDONIA – Marciapiede “scarrupato” in viale Roma, operai al lavoro

È in corso un intervento di rifacimento dei marciapiedi sul lato destro di viale Roma, dal civico 181 al civico 207, in direzione di marcia verso il centro, particolarmente ammalorato.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

“Si tratta di uno degli interventi che abbiamo preventivato come Amministrazione comunale, compatibilmente con le risorse disponibile, per sistemare quei tratti di marciapiedi, compresi gli scivoli, che necessitano di adeguata manutenzione – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti -. Stiamo monitorando la situazione complessiva per stabilire una scaletta di priorità”.