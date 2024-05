FONTE NUOVA – Il Comune ristruttura il Centro anziani, cercasi nuova sede in affitto

Il Comune di Fonte Nuova trasferisce la sede del Centro Anziani di Tor Lupara.

Per questo è stato pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di un immobile da cedere in locazione al Comune di Fonte Nuova per il trasferimento temporaneo del Centro Anziani sito attualmente in Piazza Padre Pio.

Secondo le indicazioni della delibera numero 49 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata lunedì 8 aprile dalla giunta comunale di Fonte Nuova guidata dal sindaco Piero Presutti, il locale deve avere destinazione di uso commerciale e sarà stipulato un contratto di affitto di 2 anni più uno (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La decisione fa seguito alla recente aggiudicazione dell’appalto per la redazione della progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Centro Anziani di Tor Lupara con ulteriore adeguamento a Sala Consiliare finanziato dall’Unione Europea.

La giunta Presutti ha dato inoltre indicazione di trasferire il Centro Anziani nell’ambito territoriale del Centro Urbano della frazione di Tor Lupara.

Inoltre i locali dovranno possedere una superficie utile minima di 200 metri quadrati ed essere dotati di servizi igienici sufficienti a soddisfare le esigenze degli associati al Centro Anziani.

Le istanze potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 12/06/2024 come da avviso e modelli allegati.