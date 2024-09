TIVOLI – Donna travolta e uccisa sulla Tiburtina, caccia all’auto pirata

Tragico incidente stradale nella tarda serata di ieri, domenica 8 settembre, in via Tiburtina a Tivoli, dove un pedone è stato travolto e ucciso da un’auto pirata.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte all’altezza del civico 357 della via Tiburtina, all’intersezione con via Pio IX, la strada che conduce al quartiere di Borgonovo.

Daniela Circelli, 39enne, imprenditrice di Guidonia Centro

La vittima è Daniela Circelli, 39enne, imprenditrice di Guidonia Centro.

Stando ai primi rilievi dei carabinieri della Compagnia di Tivoli, la donna attraversava sulle strisce pedonali mentre sulla zona si abbatteva un violento nubifragio, quando è stata falciata da un’auto in corsa che viaggiava in direzione Tivoli e si è dileguata lungo la ex statale.

L’impatto è stato devastante, tant’è che il corpo della donna è stato rinvenuto a circa 30 metri dal punto di investimento. Inutile l’intervento di un’ambulanza del 118: i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Su disposizione della Procura di Tivoli, la salma di Daniela Circelli è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale dell’Università “La Sapienza” di Roma per essere sottoposta all’esame autoptico.

Le indagini dei militari proseguono a ritmo serrato alla ricerca dell’auto pirata sulla base dei frammenti della vettura rimasti sull’asfalto dopo l’investimento e sulla scorta delle testimonianze raccolte tra le persone presenti.

Stando ad una prima ipotesi l’auto pirata sarebbe una Volkswagen.

Stando sempre alla prima ricostruzione del fatto, pare che mentre Daniela Circelli attraversava la Tiburtina, un’auto diretta a forte velocità sarebbe riuscita a schivarla, mentre la Volkswagen l’avrebbe travolta in pieno.

Nessuno dei due automobilisti si è fermato a prestare soccorso.

La caccia al pirata è aperta.