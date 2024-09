TIVOLI – Daniela Circelli, trovata l’auto pirata: nordafricani sotto torchio

Gli investigatori hanno definito il quadro.

L’auto pirata è stata trovata e sono stati anche individuati i protagonisti della folle corsa sulla via Tiburtina costata la vita a Daniela Circelli, la 39enne di Guidonia Centro, dipendente Amazon e mamma di due figli, travolta e lasciata senza vita sull’asfalto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali nella notte tra domenica 8 e lunedì 9 settembre (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I Carabinieri di Tivoli Terme e della Compagnia di Tivoli hanno chiuso il cerchio intorno ai responsabili di una vicenda che ha sconvolto due comunità ed è balzata alla cronaca nazionale.

Le fonti di prova raccolte dai militari sono ora al vaglio della Procura di Tivoli che lavora per giungere alla formalizzazione della contestazione dei reati di omicidio stradale e omissione di soccorso nei confronti del conducente della Volkswagen Golf che una settimana fa ha ingaggiato una gara di velocità con una Bmw sulla Tiburtina, in pieno centro abitato, durante un nubifragio.

Gli investigatori mantengono il più rigoroso riserbo sul caso, ma – secondo le informazioni raccolte dal quotidiano on line della Città del Nordest Tiburno.Tv – le indagini hanno condotto i carabinieri ad un gruppo di giovani nordafricani presenti tra Bagni di Tivoli e Villalba di Guidonia, il quartiere che negli ultimi mesi è sorvegliato speciale da parte dell’amministrazione comunale e delle forze dell’ordine per le continue risse tra extracomunitari (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I carabinieri sono arrivati “a dama” dopo aver passato giorni a setacciare le immagini registrate da decine di telecamere degli impianti di videosorveglianza della via Tiburtina nel tratto immediatamente precedente e successivo a quello del luogo del tragico investimento, le strisce pedonali all’altezza del civico 357 della via Tiburtina, a Tivoli Terme, all’intersezione con via Pio IX, la strada che conduce al quartiere di Borgonovo.

Un lavoro certosino che li ha condotti fino alla Golf pirata, al proprietario e agli utilizzatori.

Secondo indiscrezioni, infatti, il conducente della Golf che ha travolto e ucciso Daniela Circelli non era da solo in auto. E non è scontato che alla guida ci fosse il proprietario della stessa Volkswagen.

Convocati in caserma, i giovani nordafricani sono stati sentiti come persone informate sui fatti.

Dichiarazioni da prendere con le molle e comparare coi dati scientifici raccolti per arrivare alla verità e incastrare chi ha ucciso Daniela Circelli.