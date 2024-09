MARCELLINA – Boato e vibrazioni, il sindaco riapre le scuole: genitori preoccupati

Domani, lunedì 16 settembre, le scuole riapriranno regolarmente a Marcellina, dove giovedì scorso 12 settembre è stato avvertito un forte boato e una vibrazione tanto violenta da mandare letteralmente nel panico la popolazione.

Ad annunciare la riapertura delle scuole venerdì 13 settembre è stato il Responsabile comunale ai Lavori Pubblici Massimo Imperiali in una nota al dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Marcellina, Luca Santella, e al sindaco Alessandro Lundini che nella stessa giornata di giovedì 12 settembre con l’ordinanza numero 10 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – aveva disposto in via precauzionale e cautelativa la chiusura per due giorni di tutti i plessi scolastici di ogni ordine e grado, nidi d’infanzia e Centri Diurni compresi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo il Responsabile comunale ai Lavori Pubblici Massimo Imperiali, non sono state riscontrate criticità o lesioni all’esito delle verifiche effettuate nei plessi di via Regina Elena, via Alessandro Manzoni e via Carlo Alberto Dalla Chiesa da parte del personale dell’Ufficio tecnico insieme ai volontari della Associazione di Protezione civile comunale “Arfi Marcellina”.

Associazione che nella giornata di ieri ha chiarito la propria posizione rispetto al comunicato emesso dall’Ufficio Tecnico. “Siamo a precisare – si legge nella nota diffusa sulla pagina Facebook ufficiale di “Arfi Marcellina” – che la protezione civile non è autorizzata a prendere decisioni su chiusure e riaperture dei plessi scolastici.