CAPENA – Inaugurato il nuovo luogo di culto dei Testimoni di Geova 

Sabato 21 settembre è stata inaugurata a Capena una nuova Sala del Regno dei Testimoni di Geova.

L’edificio ha una struttura semplice e funzionale ed è stato realizzato da alcune aziende del territorio e da circa un migliaio di volontari religiosi, locali e provenienti da altre parti d’Italia, che hanno messo a disposizione la propria professionalità e competenza.

Il nuovo luogo di culto ospiterà, oltre ai circa settanta testimoni di Geova di Capena, anche quelli di ben ventinove comuni limitrofi per un totale di circa quattrocento fedeli.

Sarà aperto a tutti e permetterà lo svolgimento delle attività religiose in un ambiente moderno e accogliente.

Il Sindaco di Capena Roberto Barbetti spiega il valore sociale e culturale di una tale opera per tutta la collettività: “Ho apprezzato la comunità e il luogo di culto ben strutturato. Apprezzo anche l’aspetto sociale che favorisce questa costruzione e l’abbellimento che dà a questa zona che stiamo cercando di migliorare”.

L’agente della polizia locale, Rocco Petraglia, ha aggiunto: “È sempre un’esperienza gioiosa e piacevole incontrare i Testimoni di Geova”.

Il capo cantiere Luca Curcio ripercorre le varie fasi della costruzione, iniziata nel 2019, interrotta dalla pandemia e completata nel 2022.

“Con l’inizio dei lavori c’è stato così tanto entusiasmo e spirito di collaborazione che sono state registrate quasi mille presenze, tra volontari locali provenienti da tutta Roma e da varie zone d’Italia. In soli cinque mesi la struttura era quasi pronta, poi è arrivata la pandemia.

Nonostante questo sconvolgimento che ha portato a un fermo delle attività, appena possibile sono stati conclusi i lavori esterni con il supporto di una ditta operante nella zona di Roma, tutto nel rispetto delle norme vigenti anti Covid di quel periodo.

Abbiamo apprezzato la collaborazione del vicinato e di tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto che ha visto la realizzazione di un gioiello edilizio che ben si colloca in un contesto residenziale a beneficio di tutta la comunità, non solo per l’edificio in sé, ma per quello che viene insegnato all’interno”.

“Alle riunioni che si tengono nelle Sale del Regno si studia il valore pratico della Bibbia come guida nella vita quotidiana – aggiunge Luca Didò, portavoce dei Testimoni di Geova per il Lazio e l’Abruzzo – Le conferenze sono aperte al pubblico, affrontano temi di interesse generale e promuovono elevati valori morali che contribuiscono al bene della comunità.

La realizzazione di questo luogo di culto contribuisce anche al miglioramento dell’urbanizzazione locale di carattere religioso e culturale”.

La costruzione della Sala del Regno di Capena è parte di un programma mondiale di costruzione di luoghi di culto autofinanziato dai fedeli stessi.

Questo programma permette di costruire simili edifici anche in paesi poveri dove i fedeli non hanno le risorse economiche sufficienti.