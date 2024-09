MONTEROTONDO – Morta a una settimana dal parto, primo Memorial per Pamela Pelle

stand per acquistare prodotti culinari e non.

Ad un anno di distanza dalla tragedia, martedì 8 ottobre, presso la Chiesa di San Martino a Monterotondo , si terrà una celebrazione in occasione del primo anniversario della della nascita in cielo di Pamela.

Tutto il ricavato delle vendite e dell’apericena verranno devoluti alla Fondazione “il coraggio dei bambini” per contribuire alla ricerca in Neuro-Oncologia Pediatrica per l’ospedale Bambin Gesù e alla “Locanda delle Nocciole”, struttura di Monterotondo che dà ospitalità ai bambini lungodegenti in cura presso le pediatrie romane.