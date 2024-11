FONTE NUOVA – Quarto posto per la squadra locale al Campionato Italiano di Subbuteo

Nemmeno il più ottimista del club si sarebbe aspettato un risultato del genere.

Alla sua prima apparizione al Campionato Italiano a squadre di serie C di “Subbuteo” disputato lo scorso week end allo Stadium “Fiumara” di Genova la rappresentativa di Fonte Nuova ha chiuso il proprio girone al quarto posto sfiorando per un pelo la qualificazione ai play off validi per la promozione in serie B.

Otto gli incontri disputati dalla compagine capitanata dal coach Alessandro Lupi vera punta di diamante della formazione fontenuovese con un bilancio di tutto rispetto ossia due pareggi, tre vittorie e tre sole sconfitte (di cui due maturate nella seconda giornata di gara al termine di una due giorni davvero massacrante sia sotto il profilo dello stress che quello della stanchezza fisica).

I ragazzi del club di Via dei Platani avevano chiuso la prima giornata di gare al terzo posto (sognando anche un po’ forse…..) a dieci punti grazie al pareggio per 2-2 contro il Real Sombrero, e le vittorie per 2-1 contro Torino e Vitorchiano e per 1-0 contro Bulldogs Vicenza e la sconfitta di misura contro Verona (1-2) quest’ultima poi vincitrice del girone e promossa in serie B.

Poi nell’ultimo turno di ieri, quello in cui l’ha fatta da padrone l’emozione oltre che la stanchezza, (la pallina sembrava pesasse un quintale…..) sono arrivati un inaspettato pareggio contro Vitorchiano per 1-1 (gara senz’altro alla portata della formazione fontenuovese) e le sconfitte (preventivate alla vigilia conoscendo il valore degli avversari) contro Livorno (per 2-1) e contro Pescara con un rotondo 3-0 con i nostri alfieri che non sono stati mai in gara.

Troppo alto il livello degli abruzzesi.

La vittoria del campionato italiano, invece, è andata alla formazione dei Fratelli Bari Reggio Emilia. Un applauso a tutti i ragazzi che si sono sobbarcati una due giorni lontano dalle proprie famiglie per difendere i colori rossoblu del club del ns territorio che sta crescendo sempre di più.

Una menzione particolare la meritano Alessandro Fratini e Giuseppe Tassone che hanno affrontato la lunga trasferta pur venendo impiegati solo in due partite e, peraltro, nemmeno intere (Nelle gare di subbuteo è prevista una sostituzione a partita a fine primo tempo ndr).

Ma questo non ha levato loro il “feeling” con gli altri componenti la squadra facendo vero gruppo, cercando di osservare gli avversari che si sarebbero dovuti incontrare nelle gare successive, e arbitrando anche altre partite dando così modo di riposare agli atleti impegnati nelle gare successive.

Provato alla fine del torneo il coach Alessandro Lupi, che, sempre presente nella formazione scesa in campo negli otto incontri ha collezionato sette vittorie e un pareggio.

“E’ stata una bellissima esperienza. Per molti di noi era il debutto in una competizione del genere (campionato a squadre) ed il risultato è andato al di là di ogni nostra più rosea aspettativa.

Quando abbiamo deciso di partecipare alla manifestazione ci eravamo ripromessi di fare una figura dignitosa e di cercare di non arrivare proprio ultimi e avrei messo sinceramente la firma su una metà classifica.

Invece dopo la prima giornata di gare in cui avevamo chiuso al terzo posto e poi una classifica finale al quarto posto sono soddisfattissimo come capitano.

Rimane anche una punta di rammarico perchè nel corso del campionato ci siamo resi conto che ce la saremmo potuta giocare con chiunque ed eravamo più forti di quello che pensavamo per cui con un paio di risultati migliori avremmo potuto sicuramente ambire ai play off”.

La punta di diamante del club tende poi a sottolineare un altro aspetto molto importante: “A differenza di tante squadre composte così solo per l’occasione e solo per giocare questi campionati ma tra gente che non condivide poi molto nel quotidiano, mi sento orgoglioso di affermare che noi siamo una bellissima realtà perché siamo un club anche nella vita, ci vediamo tutte le settimane insieme, siamo un gruppo di amici e questo ci da quel valore aggiunto rispetto a tanti squadroni costruiti solo per questo genere di occasioni, mentre noi portiamo avanti ogni giorno la nostra amicizia e i colori del ns territorio facendosi ormai conoscere sempre di più non solo nella nostra Regione ma anche in tutta Italia”.

Anche i due gemelli Balice, Patrizio e Flavio, hanno concordato con il loro coach sulla bellissima esperienza vissuta, sull’atmosfera della due giorni, sull’essere squadra.

Patrizio, per lui uno “score” complessivo di due vittorie, cinque pareggi e una sola sconfitta (rimediata nell’ultima gara contro Pescara contro il fortissimo Andrea Di Pierro) ha dichiarato: “E’ stata una bellissima esperienza però bisognava fare di più. Abbiamo gettato due punti (il pareggio con Verona….).

Sono contentissimo di aver contribuito con il mio gol ad una manciata di secondi dal termine alla vittoria contro Vitorchiano che ci ha portato davvero in alto, emozione stratosferica, però ho il rammarico che contro Verona ho sbagliato diversi tiri che in altre occasioni non fallisco.

Ieri abbiamo accusato la stanchezza ma devo essere più cinico sotto porta.

Ecco comunque un’ottimo bagaglio di esperienza per il gruppo”.

Cinque sconfitte, due pareggi e una vittoria (la più importante quella che ha consentito il successo contro Torino per 2-1 per Flavio Balice, soprannominato nel gruppo il mancino. “E’ stata un’esperienza bellissima ho arricchito il mio bagaglio personale con un campionato di serie C alle spalle. Ho avuto la fortuna di aver potuto giocare tutte le partite. La gioia di aver ottenuto la prima e sola vittoria (individuale) che poi ha consentito alla squadra di vincere l’incontro con Torino (Ndr alla vittoria di Balice si è aggiunta quella di Lupi)”.

Ma, onesto come sempre lo è sul campo, Flavio riconosce che l’emozione gli ha giocato un brutto scherzo: “Unica nota negativa era la tanta emozione, la pressione, ancora in qualche occasione non riesco a gestire tutte le situazioni del match e questo mi fa giocare contratto e non al massimo delle mie possibilità”.

Anche Alessandro Fratini, vero cervello elettronico del gruppo, il deus ex machine, colui che organizza tutte le manifestazioni all’interno del club, aggiorna i calendari, i turni, i recuperi, ha sottolineato che “Per la mia esperienza personale è stata una grande emozione. Sono stati due giorni molto stancanti perchè il programma era molto fitto tra partite da giocare e da arbitrare. Io ho giocato solo due tempi ma ho cercato di dare il mio supporto ed apporto anche fuori dal campo”.

Una esperienza davvero da ricordare per il club di Fonte Nuova che è già alle prese con l’organizzazione del torneo del 25 febbraio valida quale tappa nazionale del campionato italiano.

Questi nel dettaglio tutti i risultati dei nostri rappresentanti:

TASSONE GIUSEPPE

Tassone Giuseppe / Franchi Massimo 1-4

Bruzzoli Valeriano / Lupi Alessandro (sub. Tassone Giuseppe) 0-5

LUPI ALESSANDRO

Lupi Alessandro / Torini Roberto (sub. Cruciani Stefano) 3-0

Lupi Alessandro / Girelli Alessandro 5-1

Santise Luigi / Lupi Alessandro 0-4

Lupi Alessandro / Menighetti Alessandro 1-0

Bruzzoli Valeriano / Lupi Alessandro (sub. Tassone Giuseppe) 0-5

Lupi Alessandro / Ghersi Gian Paolo 3-0

Matteucci Massimo / Lupi Alessandro 0-5

Palmieri Lionello / Lupi Alessandro 3-3

FRATINI ALESSANDRO

Balice Flavio (sub. Fratini Alessandro) / Milan Federico 0-9

Di Pierro Simone (sub. Scardu Ant) / Bernardini Francesco (sub. Fratini Alessandro) 4-0

BERNARDINI FRANCESCO

Bernardini Francesco / Dore Pierpaolo 0-2

Frola Claudio / Bernardini Francesco 1-0

Bernardini Francesco / Mastrangelo Antonio 1-1

Catalucci Ezio / Bernardini Francesco 1-0

Bernardini Francesco / Vassallo Edoardo 0-0

Pireddu Sebastiano / Bernardini Francesco 2-0

Di Pierro Simone (sub. Scardu Ant) / Bernardini Francesco (sub. Fratini Alessandro) 4-0

BALICE PATRIZIO

Balice Patrizio / Pieroni Roberto 3-0

Balice Patrizio / Pasquali Simone 1-1

Rolle Alessandro / Balice Patrizio 0-0

Balice Patrizio / Pistoni Marco 0-0

De Alessandris Michael / Balice Patrizio 1-2

Balice Patrizio / Caviglia Marino 1-1

Venturini Daniele (sub. Dazzi Alesandro) / Balice Patrizio 0-0

Di Pierro Andrea / Balice Patrizio 2-0

BALICE FLAVIO

Balice Flavio / Falorni Riccardo 0-5

Balice Flavio (sub. Fratini Alessandro) / Milan Federico 0-9

Caldarola Alessandro / Balice Flavio 0-1

Balice Flavio / Cogo Diego 0-0

Fratalocchi Lorenzo / Balice Flavio 2-2

Balice Flavio / Di Terlizzi Andrea 0-3

Cappelli Mirko / Balice Flavio 3-0

Micati Giovanni / Balice Flavio 1-0

Finalmente ci siamo. Il count-down è terminato. Da domani si comincia a fare sul serio. Sabato 9 e domenica 10 novembre, infatti, Genova ospiterà il Campionato Nazionale a squadre di Subbuteo. La manifestazione si svolgerà all’interno dello Stadium di Genova “Fiumara” e vedrà ai nastri di partenza 51 formazioni che hanno confermato la propria presenza, suddivise, in base al rankinng nazionale in serie A (dodici formazioni), serie B (dodici squadre) e serie C suddivisa in tre gironi da nove compagini ciascuno. L’evento patrocinato dal Comune di Genova viene organizzato dalla FISCT in collaborazione con il Settore Nazionale Subuteo dell’Organizzazione per l’Educazione dello Sport (Opes), ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Esordio assoluto per la compagine di Fonte Nuova che inserita nella serie minore, girone C, se la vedrà alla prima giornata contro il Real Sombrero, quindi seconda giornata di riposo, e subito alla terza un “big match da brividi contro il Subbuteo Verona 2016” formazione di grande prestigio e una tra le candidate alla promozione finale. Quarta giornata contro il Torino Oranblack, poi di seguito Bulldogs Vicenza, S.C. Moai Vitorchiano, Valponzio, CCM Livorno e chiusura contro il Subbuteo Club Pescara altra formazione dai più indicata come sicura protagonista della due giorni. A difendere i colori del nostro territorio saranno in sei a causa del forfait per problemi personali di una delle frecce della formazione, Perry Mason (così soprannominato dagli amici del club per via della sua professione di avvocato), ossia Giovanni Genna che ha dovuto rinunciare alla trasferta ligure per via di problemi di salute. Punta di diamante del club, ovviamente, il coach e numero uno del ranking interno il fontenuovese Alessandro Lupi fresco vincitore oltre che della ultima stagione del campionato di serie A e della coppa Italia anche della Coppa Halloween; dietro a lui Patrizio Balice che, se in forma, dà del filo da torcere anche ai più blasonati avversari, e il gemello Flavio (per tutti il mancino) per via del suo modo di giocare con la mano sinistra. A completare la formazione colui che senza del quale il club non vedrebbe alcuna manifestazione, ossia l’organizzatore, la mente, la macchina che rende l’organizzazione dei tornei e delle competizioni sempre perfette, ossia Alessandro Fratini (per tutti il poro Fratini) atteso che deve sempre vedere come tappare i buchi di forfait che spesso gli arrivano all’ultimo momento. Ci si aspetta un ottimo torneo anche da Giuseppe Tassone e Francesco Bernardini due giocatori che con la loro sapiente tecnica di gioco, se in giornata, possono davvero portare punti preziosi al Club. Disputato per la prima volta nel 2016 il Campionato Nazionale a Squadre Subbuteo Tradizionale, a differenza del Calcio da Tavolo, è stato fortemente voluto dalla FISCT con l’intento di creare una sorta di circuito agli appassionati di tutta Italia. L’ultima edizione quella del 2023 è stata ospitata dalla città di Pisa e ha visto il trionfo delle Fiamme Azzurre di Roma; nell’albo d’oro figurano anche i nomi di Perugia, Black and Blue Pisa, la Salernitana e i Bologna Tigers. Fiduciosi i ragazzi della nostra cittadina che, siamo certi, venderanno cara la pelle a tutti e come ha detto il suo capitano, e coach Alessandro Lupi: “Andiamo per giocarcela alla pari con tutti – ha dichiarato – non partiamo battuti siamo qui e vogliamo giocarcela alla pari”. Tutti comunque accomunati da un unico desiderio: divertirsi e fare esperienza per far crescere il gioco nella nostra cittadina. Il club, ricordiamolo, nato dall’iniziativa del suo presidente (attualmente alle prese con l’anno sabatico per via dei numerosi impegni privati) Chris Florido attualmente ha raggiunto il numero di venti partecipanti. Il sodalizio ha una nuova sede in via dei Platani 40 a Fonte Nuova ove, quasi ogni sera, dopo le 20.30 chi vuole organizza partitelle di allenamento e/o mini tornei sempre con soli tre tocchi a punta di dito.

