GUIDONIA – Investito sulle strisce in viale Roma, 15enne all’ospedale

Ennesimo investimento di un pedone sulle strisce pedonali, a Guidonia Montecelio. Anche stavolta a rimetterci è stato un ragazzino mentre attraversava la strada principale della Città in pieno Centro urbano.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto mercoledì sera 6 novembre all’altezza del civico 150 di viale Roma, a pochi metri dal Comando della Polizia Locale, un tratto sufficientemente illuminato e con la segnaletica orizzontale riqualificata da poco tempo.

Verso le ore 19 il pedone, un 15enne di origini bengalesi residente a Guidonia Centro, stava attraversando la strada sulle strisce antistanti l’ex supermercato “Iper La Spesa”, quando è sopraggiunta una Fiat Panda condotta da un 76enne italiano, anche lui di Guidonia Centro, e diretta verso l’aeroporto militare “Alfredo Barbieri”.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, l’auto dell’anziano ha travolto il ragazzo, sbalzandolo sull’asfalto. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia che ha richiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrere il minorenne, col volto ridotto in una maschera di sangue a causa della caduta.

Il 15enne è stato trasportato all’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, dove gli è stata riscontrata una frattura dell’orbita dell’occhio, ferite e tumefazioni alla fronte ed ecchimosi al braccio destro: la prognosi è di 30 giorni.

La dinamica esatta dell’investimento è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale di Guidonia Montecelio.