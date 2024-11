GUIDONIA – Natale, 15 mila euro per addobbare le vie dello shopping

Oggi, lunedì 11 novembre, l’Amministrazione comunale di Guidonia Montecelio con una delibera di Giunta ha stanziato 15.000,00 euro favore delle Associazioni di commercianti presenti a Montecelio, Villanova, Villalba, Setteville, Setteville Nord, Colleverde, Colle Fiorito che porranno in essere progetti da sviluppare dall’8 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025.

In una nota, l’amministrazione comunale precisa che qualora nelle località indicate non si sia costituita un’Associazione di commercianti, potranno essere sostenuti i progetti presentati da una delle Associazioni locali scelta dai commercianti della zona, riuniti in un gruppo di almeno 10 persone a propria rappresentanza.

Considerato l’importo totale previsto per la compartecipazione comunale alle iniziative, il contributo sarà assegnato nella misura massima di 2.000,00 euro per ogni progetto.

I progetti ai quali riconoscerlo saranno individuati tramite apposito Avviso Pubblico di prossima pubblicazione.

“Riteniamo importante, in prossimità delle festività natalizie, sostenere le attività commerciali presenti nel nostro comune – evidenzia l’assessora al Commercio, Paola De Dominicis -. Questi esercizi rappresentano il cuore pulsante delle nostre comunità e offrono, anche, un’esperienza di acquisto unica e personalizzata che non può essere replicata negli acquisti on line. Acquistare nei negozi fisici significa supportare l’economia locale e mantenere viva la tradizione del commercio di prossimità”.

“Il commercio fisico rappresenta una componente essenziale della nostra economia e della vita della nostra comunità – dichiara il Sindaco Mauro Lombardo -. E’ fondamentale, quindi, adottare iniziative che possano sostenerli e rilanciarli.

Queste attività offrono un servizio insostituibile, creano un legame diretto con i clienti e contribuiscono alla vitalità dei nostri centri urbani.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente alle iniziative locali, scegliendo di fare i propri acquisti nei negozi di quartiere”.