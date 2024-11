CASTEL MADAMA – Furti in casa e truffe agli anziani, i cittadini incontrano i carabinieri

“Sicurezza e Buone Pratiche – Collaborazione tra cittadini e Istituzioni”.

E’ il titolo dell’assemblea pubblica che si terrà giovedì 28 novembre alle ore 18 presso l’aula consiliare di Castel Madama per affrontare l’emergenza furti che da settimane tiene sotto scacco gli abitanti del Borgo.

Ad organizzare l’incontro sono il Sindaco Michele Nonni e l’Amministrazione Comunale, di concerto con l’Arma dei Carabinieri, con l’obiettivo di informare la cittadinanza sulle pratiche di prevenzione al relativamente ai furti ed agli stratagemmi spesso utilizzati per commettere truffe.

“Sarà un’occasione di confronto – scrive in una nota l’amministrazione castellana – per condividere idee e approfondire tematiche importanti legate alla sicurezza nel nostro territorio, dialogando con chi lavora ogni giorno per la nostra sicurezza, con lo scopo di costruire una comunità più consapevole, informata e formata”.

a settimane furti e tentativi sembrano all'ordine del giorno nel borgo castellano, tanto da suscitare insicurezza, paura e preoccupazione tra gli abitanti. Vale la pena ricorda che d

Per questo venerdì 15 novembre il Sindaco Michele Nonni ha inviato una nota al Maresciallo Maggiore Leonardo Martucci, Comandante della locale stazione dei Carabinieri richiedendo il potenziamento della vigilanza sul territorio, al fine di svolgere un’azione preventiva e repressiva ancor più incisiva, e per garantire maggiore tranquillità a tutta la comunità. dell’ordine pubblico nel nostro paese, sempre a tutela degli interessi diffusi della collettività”.