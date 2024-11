GUIDONIA – Nasce l’ “Osservatorio sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza”

Nei prossimi giorni, su iniziativa di Simone Saccucci, Delegato del Sindaco di Guidonia Montecelio Mauro Lombardo alle “Politiche rivolte all’infanzia e alla gioventù”, sarà istituito, per la prima volta sul territorio comunale, l’”Osservatorio sulla Condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza”. L’Osservatorio avrà come obiettivi principali: Monitorare e comunicare le condizioni dei bambini e dei ragazzi presenti nel territorio.

Collaborare con genitori, insegnanti e professionisti del settore per scambiare e organizzare informazioni sui minori.

Organizzare eventi per adulti e minori volti a formare, informare, intrattenere e creare comunità.

Diventare nel tempo un punto di riferimento per tutti coloro interessati ai cittadini minorenni e al loro stato di vita nel luogo in cui vivono.

Le attività e le collaborazioni, eventuali, nell’Ambito dell’Osservatorio, sono svolte a titolo completamente gratuito I primi due eventi promossi dal Delegato saranno: 15 Dicembre , ore 16:00, Biblioteca di Guidonia Montecelio:

, ore 16:00, Biblioteca di Guidonia Montecelio: “Le farfaluche, le fiabe e favole delle nostre radici”. Per bambini dai 5 agli 8 anni accompagnati dai genitori 20 dicembre, all’interno del calendario degli appuntamenti inseriti nell’ambito dell’evento “Villaggio Natalizio”:

Lettura animata e racconti a voce a cura della Biblioteca di Guidonia Montecelio. "Invito tutti gli interessati a collaborare nei modi e nei tempi a loro più opportuni – dichiara il Delegato Simone Saccucci – Il bene dei minori, dei più giovani, di un luogo è dovere degli adulti di quel luogo, oltre a essere una premessa al benessere di tutti i cittadini. Prendersi cura dei bambini e dei giovani non è solo un atto di responsabilità, ma un investimento nel benessere e nella prosperità di tutta la comunità". "È fondamentale seguire e monitorare attentamente la condizione dei bambini e dei giovani, poiché rappresentano il futuro della nostra società – commenta il Sindaco Mauro Lombardo – Garantire che vivano in ambienti coinvolgenti e idonei è un dovere che tutti noi dobbiamo assumere con serietà e dedizione.

Organizzare eventi educativi e ricreativi non solo arricchisce la loro esperienza di vita, ma contribuisce anche a formare cittadini consapevoli e responsabili. È nostro compito fornire loro gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro con fiducia e competenza”.

Simone Saccucci da circa 25 si occupa della raccolta di storie legate al presente e al passato del territorio di Guidonia Montecelio.

Laureato in Pedagogia e in Servizio Sociale, dal 2005 opera come pedagogista in campo psichiatrico, educativa di strada, organizzazione di eventi educativi per minori e adulti, anche della terza età. Collabora con Enti pubblici in Italia e all’estero. Autore di romanzi. È Delegato del Sindaco Mauro Lombardo alle “Politiche rivolte all’infanzia e alla gioventù”. Incarico svolto a titolo gratuito.