GUIDONIA – “Il Comune non partecipa al bando per i giovani”, il Pd attacca il sindaco

Da Daniele Bongi, segretario del Partito Democratico di Guidonia Montecelio, e Kevin Bernardini, segretario regionale del Giovani Democratici del Lazio e dirigente del partito locale, riceviamo e pubblichiamo:

“Con profonda delusione non possiamo far altro che constatare l’assoluta inerzia dell’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio in tema di politiche giovanili.

E’ infatti notizia di queste ore la mancata partecipazione della nostra Città all’avviso pubblico promosso dall’ANCI, che destina fino a 350mila euro a comune per riattivare spazi pubblici inutilizzati assegnandoli a giovani under 35 per progetti innovativi,

Questa iniziativa rappresentava un’opportunità unica per offrire ai giovani del nostro territorio uno spazio dove esprimere la loro creatività e per valorizzare immobili pubblici abbandonati, trasformandoli in luoghi di innovazione e inclusione.

Guidonia Montecelio ha perso così la grande possibilità di rilanciarsi come una città capace di investire nelle nuove generazioni e nel futuro.

Non si può restare indifferenti di fronte a un’opportunità sprecata: perché non si è partecipato a questo bando? Che tra l’altro non risulta essere l’unico sfuggito al sindaco Lombardo e agli assessori.

L’inerzia di questa amministrazione conferma quello che attualmente rappresenta un fatto evidente: Guidonia Montecelio non è (ancora) una città per giovani.

Ma noi vogliamo che lo diventi, con scelte coraggiose e lungimiranti. È tempo di dare voce e spazio alle nuove generazioni, e l’adesione a questo Avviso sarebbe stato un passo fondamentale in questa direzione”.