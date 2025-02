TIVOLI – Parchi nel degrado, “Una Nuova Storia” attacca la maggioranza sulla gestione dei fondi

Da Damiano Leonardi, Francesca Chimenti e Adele Porcari, consiglieri comunali di Tivoli del gruppo consiliare di “UnaNuovaStoria”, riceviamo e pubblichiamo:

“Nell’ultimo Consiglio Comunale, insieme ai Consiglieri di 48 Piazze, abbiamo deciso di non votare la mozione su Parco Malala a Villa Adriana presentata dal Partito Socialista (Di Nicolò) insieme a membri di Fratelli d’Italia (Asquini), Lega (Sordini) e Forza Italia (Ricci).

È sotto gli occhi di tutti che la maggior parte dei parchi della città sono nel degrado e tutti necessitano di interventi urgenti: sì Malala, ma anche Villa Braschi, parco di via dei Pini, parco delle Casette Basse a via Empolitana, parco Marra a Tivoli Terme, per fare alcuni esempi.

Per questo è da mesi che sollecitiamo la situazione all’interno del luogo competente, la IV Commissione Consiliare, chiedendo una programmazione complessiva di interventi e priorità su tutti i parchi del territorio, consapevoli delle grandi difficoltà economico-finanziarie del Comune che non permettono di dare risposte a tutti contemporaneamente.

È evidente che questo era il nostro scopo ma non dei firmatari, ancor più di Asquini e Ricci che fanno parte della commissione IV.

Infatti, sprezzanti del lavoro svolto nella stessa commissione, hanno chiesto l’accensione di un mutuo di 150.000 € per il solo parco di Malala con un emendamento al bilancio, senza nessuna considerazione degli altri parchi e senza nessun confronto.

Un emendamento bocciato dagli uffici finanziari del Comune che hanno dovuto ricordare ai consiglieri che il Documento di Programmazione elaborato dalla maggioranza stessa vieta di accendere mutui per questi scopi.

Ma i quattro consiglieri firmatari avevano letto questo documento che è il più importante tra quelli votati in Consiglio comunale?

E soprattutto la maggioranza è consapevole delle condizioni del bilancio del Comune di Tivoli con le cui risorse dovrebbero governare la città?

Sembrerebbe proprio di no!

Vedendosi respinto l’emendamento, gli stessi hanno ripiegato su una mozione che questa volta, dopo un tentativo di ricerca di fondi sovracomunali, chiedeva nuovamente il mutuo per Malala, impegnando inoltre il Sindaco genericamente ad adoperarsi anche per “tutte le aree verdi” senza identificarle come “necessarie e inderogabili” come invece fatto per parco Malala.

Noi di UnaNuovaStoria a queste prese in giro non ci stiamo ed è con responsabilità che abbiamo fatto questa scelta, per Malala e per tutti gli altri parchi pubblici della città. Perché la politica per governare bene necessita di visione complessiva, analisi e programmazione.

E non di rincorse elettorali.

Ed è per questo che continueremo a comportarci così, a costo di ricevere ancora attacchi sui social e invettive scomposte e fuori luogo in Consiglio comunale.

È evidente che qualcuno ha dimenticato che la campagna elettorale è finita”.