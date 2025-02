GUIDONIA – Ladri di frigoriferi al bar: bloccati 4 bosniaci

Quando hanno visto gli arredi accatastati davanti alla saracinesca chiusa, forse hanno pensato che li avessero lasciati lì per loro.

Così hanno cominciato a smontare un pezzo dopo l’altro per caricarli sul camper, ma a sventare il furto sono stati alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine.

E’ accaduto verso le ore 16 di oggi pomeriggio, giovedì 27 febbraio, a Villanova, il quartiere più popolato del Comune di Guidonia Montecelio.

Il fatto è avvenuto in via Maremmana inferiore, nel centro abitato di Villanova di Guidonia

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, protagonisti della storia sono 4 cittadini bosniaci, due adulti e altrettanti adolescenti, sorpresi dalla Polizia di Stato davanti ad un locale chiuso all’altezza del civico 282 della via Maremmana Inferiore, la strada principale del quartiere.

Si tratta di un locale in fase di allestimento per una nuova attività, che in precedenza ospitava un bar.

Davanti alla serranda c’erano alcuni arredi del bar, tra cui frigoriferi e banconi, finiti nel mirino della banda rom, specializzata nella raccolta abusivo dei materiali ferrosi.

Pare che i 4, in pieno giorno, stessero per caricare stigliature e arredi sul camper a bordo del quale viaggiavano, quando un passante ha allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

Sul posto è intervenuta una volante del Commissariato di Tivoli: gli agenti hanno identificato i 4, tutti già noti alle forze dell’ordine.