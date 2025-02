GUIDONIA – Carnevale sicuro, vietato vendere bottiglie e lattine in Centro

In considerazione dell’evento “Il Carnevale di Guidonia”-Edizione 2025, che si svolgerà in data 1, 2 e 4 marzo 2025, nel corso del quale è prevista la sfilata di carri allegorici e l’allestimento di un Villaggio dedicato, oggi, giovedì 27 febbraio, il Sindaco Mauro Lombardo ha emanato l’Ordinanza numero 99 – CLICCA E LEGGI L’ORDINANZA – che impone restrizioni temporanee sulla vendita, la detenzione e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine di alluminio all’interno di alcune aree cittadine, in particolare nei luoghi adiacenti alla pinetina e il parco Caduti di Nassiriya.

𝐿𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑒 𝑒 𝑔𝑙𝑖 𝑜𝑟𝑎𝑟𝑖 𝑛𝑒𝑖 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑠𝑎𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑣𝑖𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑒𝑛𝑡𝑖:

– 1 marzo 2025: dalle ore 14:00 alle ore 02:00 del giorno successivo.

– 2 e 4 marzo 2025: dalle ore 12:00 alle ore 21:00.

𝐿𝑒 𝑎𝑟𝑒𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑜:

Viale Roma (intersezione con Piazza Baracca e intersezione con Via C. Ferrari), Piazza Baracca, Viale dell’Unione, Via Visintini, Via Maddalena, Via Lunardi, Via Chiorboli, Piazza Matteotti, Via Leonardo da Vinci, Via Marconi, Via Douhet, Via Olivari, Via Moreno, L.go M. Simone, L.go Duca d’Aosta, tutti i parchi pubblici (Piazza Caduti di Nassiriya, Pineta comunale), Via Del Prete, Via Pezzi, Via Montelucci, L.go Gramsci.

𝐼 𝑑𝑖𝑣𝑖𝑒𝑡𝑖 𝑟𝑖𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑𝑎𝑛𝑜:

1. la vendita per asporto da chiunque effettuata, anche tramite distributori automatici ovvero presso circoli privati, pubblici esercizi o strutture ricettive, di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio eccetto l’asporto finalizzato al consumo domiciliare con acquisto nelle medie e grandi strutture di vendita e nel caso di consegne a domicilio;

2. la detenzione, ai fini dell’immediato consumo, di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio;

3. la somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine in alluminio da chiunque effettuata con le sole eccezioni di seguito riportate:

a) tramite servizio assistito al tavolo all’interno o all’esterno dei locali di esercizio, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori in vetro e lattine di alluminio a tal fine utilizzati; in caso di asporto dai suddetti locali, negli orari fissati dalla presente Ordinanza, le bevande dovranno essere travasate in bicchieri monouso;

b) per la somministrazione di caffè al banco o al tavolo con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali;

Le Forze di Polizia e la Polizia Locale vigileranno sull’ottemperanza dell’Ordinanza.

Le violazioni sono soggette a sanzioni amministrative che vanno da € 25,00 a € 500,00.

“La nostra priorità è quella di assicurare una maggiore sicurezza e il maggiore divertimento a quanti parteciperanno all’evento, grandi e piccoli.

Abbiamo inteso adottare il provvedimento, con restrizioni temporanee e a titolo precauzionale, per prevenire potenziali pericoli e rischi”, ha puntualizzato il Sindaco Mauro Lombardo.