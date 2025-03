GUIDONIA – Custode muore schiacciato dal cancello

Tragedia sul lavoro all’alba di oggi, lunedì 3 marzo, a Guidonia Montecelio.

A perdere la vita sotto il peso di un cancello è stato il custode di un’azienda di trasporti sita in via Gioacchino Bonnet, strada adiacente al Distretto industriale per l’estrazione del travertino romano.

Le volanti della Polizia di Stato davanti all’azienda di trasporti di via Bonnet a Guidonia

Secondo una nota dei vigili del fuoco, verso le 4 di stamattina una Squadra del distaccamento di Tivoli è intervenuta sul posto insieme al personale sanitario del 118.

Il cancello d’ingresso è stato sequestrato per i rilievi

Il custode è rimasto schiacciato a causa del cedimento del cancello d’ingresso al piazzale dell’azienda, nel violento impatto l’uomo ha perso la vita.

Sul posto la Polizia di Stato e l’Ispettorato del lavoro dell’ASL Roma 5.