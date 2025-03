TIVOLI – Su Netflix esce “Il Gattopardo”, serie girata nel Centro storico della città

A partire da domani, 5 marzo 2025, sarà disponibile su Netflix la nuova serie “Il Gattopardo”, tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

La serie vanta un cast d’eccezione, con attori del calibro di Kim Rossi Stuart, affiancato da Benedetta Porcaroli, Deva Cassel e Saul Nanni, e alcune scene sono state girate nel Centro storico di Tivoli.

“Siamo particolarmente orgogliosi – è il commento dell’amministrazione comunale in un post sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Tivoli – Questa produzione rappresenta un’importante occasione per la nostra Città, non solo per la promozione del patrimonio culturale e architettonico di Tivoli, ma anche per l’indotto economico derivante dalle riprese cinematografiche.



Invitiamo tutti i cittadini a seguire questa straordinaria serie, che offre una nuova interpretazione di un’opera letteraria fondamentale della nostra cultura, e a riconoscere con orgoglio gli scorci tiburtini presenti nelle diverse puntate”.