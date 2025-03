GUIDONIA – Parco vandalizzato, i cittadini acquistano le porte per il campo di calcetto

Quando fu inaugurato dieci anni fa sembrava destinato ad essere il fiore all’occhiello del quartiere, il luogo di aggregazione delle famiglie e di svago per i bambini.

Ma è andata in maniera diversa: chiuso o interdetto a più riprese a causa delle strutture vandalizzate.

Oggi al Parco pubblico Paolo Di Nella di via Terni a Villalba di Guidonia è in corso l’intervento di riqualificazione e abbellimento da parte dell’amministrazione comunale con la sostituzione dei giochi pericolosi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Le porte del campo sono state rimosse dal Comune nel 2022 perché vandalizzate e pericolose

E la stessa sorte è toccata alle porte del campo di calcio a 5 dal manto “scarrupato” in erba sintetica.

A pensarci è stato un gruppo di cittadini che a maggio 2024 ha costituito il “Comitato Parco Di Nella” e ha deciso di attivarsi per la sua rinascita acquistando le porte del campo di calcetto attraverso una raccolta fondi sponsorizzata dalle attività commerciali di Villalba e non solo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Angelo Romano, il portavoce del Comitato Parco Di Nella costituito dai cittadini di Villalba di Guidonia

Ieri il Comitato ha donato al Comune di Guidonia Montecelio le porte acquistate attraverso le offerte dei cittadini.

“Come è noto il Parco Di Nella di Villalba versa da tempo in una situazione di assoluto deterioramento – spiega il Portavoce del Comitato Angelo Romano, noto commerciante di Villalba di Guidonia, promotore dell’iniziativa insieme a Gianluca Badiglio, Simone Salza e Claudio Lucenti – Anche il campetto da calcetto ivi presente non si sottrare allo stato di abbandono in cui è ridotta tutta l’area verde, essendo sprovvisto addirittura delle porte da gioco.

Quel campetto da calcetto, poi, è uno dei pochi ad essere gratuito, a disposizione di tutti i ragazzi, che altrimenti sono costretti a pagare l’affitto di altre strutture per poter giocare a pallone.

Per queste ragioni il Comitato Parco Di Nella aveva organizzato una campagna di raccolta fondi per l’acquisto delle porte. Grazie al sostegno dei commercianti di Villalba che hanno aderito all’iniziativa e, soprattutto, dei molti cittadini che hanno voluto fare anche piccole donazioni, dopo qualche mese si è riusciti a far realizzare le porte da un fabbro specializzato, assolutamente regolamentari.

Adesso noi siamo lieti di donarle all’amministrazione comunale affinché provveda ad installarle, consentendo ai bambini di poter usufruire nuovamente del campetto da calcio.

Sicuramente non risolverà il degrado all’interno del Parco, ma siamo consapevoli che è a piccoli passi, centimetro alla volta, che si riconquistano gli spazi sottraendoli all’incuria”.