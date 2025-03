GUIDONIA – Riapre il Parco San Gabriele riqualificato

Si è concluso il secondo intervento di manutenzione dei parchi pubblici programmato con la Deliberazione di Giunta numero 142 del 2024 dall’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Il parco di via Aurelio Saffi a Villanova; sotto, alcune immagini della riqualificazione

Il parco di Villanova presente in via Aurelio Saffi riaprirà al pubblico domani, giovedì 6 marzo.

L’intervento ha riguardato il restauro dei giochi esistenti e l’installazione di nuovi, con l’obiettivo di garantire un’area di svago più sicura e accogliente per grandi e piccoli.

A realizzare i lavori è stata la Società “Kompan Italia Srl” di Milano, la ditta che il 4 novembre 2024 si è aggiudicata gli interventi presso il Parco della Mezzaluna di Via Rosata nel quartiere di Colle Fiorito di Guidonia, al Parco di Nella di Via Kennedy, a Villalba, e nel Parco di Via Saffi incrocio con Via Zucchi a Villanova per un importo complessivo pari a 149.286,15 euro IVA inclusa (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

“L’Amministrazione comunale proseguirà negli interventi di sistemazione di tutti i parchi cittadini, sulla base pure delle risorse disponibili”, dichiara l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza.