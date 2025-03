GUIDONIA – Discarica sulla Nomentana Bis, parte la bonifica

Questa mattina, mercoledì 12 marzo, un importante intervento di pulizia delle piazzole di sosta e dei guardrail presenti lungo la Nomentana Bis è stato organizzato dall’assessorato all’Ambiente in collaborazione con la società Tekneko.

Lo annuncia in una nota l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio.

Il personale ha rimosso camion di rifiuti di ogni genere e dimensione.

“L’intervento di pulizia si è rivelato particolarmente impegnativo per la quantità di rifiuti che il personale della Tekneko ha dovuto rimuovere – dichiara l’assessore Andrea Mazza -. Ritengo doveroso stigmatizzare la mancanza di rispetto per l’ambiente dimostrata da coloro che abbandonano la loro immondizia in modo indiscriminato e irriguardoso nei confronti della collettività. Invitiamo tutti i cittadini a collaborare e a utilizzare correttamente i punti di raccolta, contribuendo così a mantenere la nostra Città più pulita e vivibile per tutti”.