TIVOLI – Casa popolare nel mirino degli occupanti assegnata all’avente diritto

“Prosegue senza sosta il controllo del territorio ed il lavoro di recupero del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, al fine di fornire gli spazi ai Cittadini bisognosi che occupano gli spazi nel rispetto dei principi del diritto”, sottolinea in un comunicato stampa l’Assessora ai Servizi Sociali Erika Osimani.

Vale la pena ricordare che il 3 giugno 2024 il Comune di Tivoli ha aggiornato la graduatoria degli aspiranti assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Secondo l’aggiornamento semestrale della graduatoria – CLICCA E LEGGI LA GRADUATORIA – in lista per una casa popolare ci sono 237 famiglie coi requisiti, contro le 219 di sei mesi prima: le prime 188 hanno punteggi variabili da un massimo di 55 ad un minimo di 3 punti, mentre ai restanti 49 nuclei familiari in elenco la Commissione comunale ha riconosciuto un punteggio pari a zero.

Tra le nuove 34 istanze pervenute nel secondo semestre 2023, otto sono state escluse dalla nuova graduatoria (CLICCA E LEGGI L’ELENCO DEGLI ESCLUSI).

In particolare, 4 per carenza del requisito della residenza triennale nel territorio comunale, una in quanto non residente, un’altra per non aver allegato il documento di identità, le ultime due per aver presentato documentazione non idonea a variare il punteggio già acquisito.