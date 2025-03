Quel trolley abbandonato lungo la scalinata deve aver suscitato più di qualche sospetto. Così per accertarne il contenuto sono stati allertati gli Artificieri.

Momenti di panico stamane, giovedì 13 marzo, a Vicovaro.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’allarme bomba in paese è scattato verso le ore 11, quando un passante ha notato un trolley di colore blu in Via Corte Vecchia, nel Centro del Borgo medievale.

A quel punto è stato richiesto l’intervento dei Nuclei Artificieri dei Carabinieri: agli specialisti attraverso lo scanner hanno accertato che il bagaglio non conteneva materiale esplodente.

Una volta aperto, dal trolley sono spuntati sacchetti di rifiuti.

Evidentemente qualche “zozzone” ha pensato di smaltire così la spazzatura di casa.