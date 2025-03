Autismo, il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza

I disturbi dello spettro autistico possono manifestarsi in modo diverso e in diverse fasi della vita di ciascuno.

Proprio per questo si parla di “spettro”, perché non esiste una “”sola forma di autismo”: il disturbo può insorgere in forma di autismo lieve oppure con connotazioni di maggiore gravità, con caratteristiche diverse e necessità di approcci differenti.

Secondo i dati del Ministero della Salute, si stima che in Italia circa 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenti un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi.

Il disturbo dello spettro autistico non è una malattia, ma una condizione neurodivergente. Questo significa che il cervello di un bambino o di un adulto nello spettro autistico funziona in modo diverso rispetto a quello di una persona neurotipica, ma non c’è niente di ‘sbagliato’ o di ‘malato’ in questo.

Ogni persona, neurodivergente o neurotipica, è diversa e unica, ha sogni, talenti e capacità.

Non si tratta di un ‘problema’ da curare, ma di una diversità che prima di tutto essere compresa, accolta e rispettata.

Per celebrare la diversità è l’inclusione, mercoledì 2 aprile 2025, dalle ore 16:00 alle ore 19:00, in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, il Polo Riabilitativo Nuova Sair di via Francesco Paciotti, 21, a Roma, dedicato ai disturbi dell’età evolutiva e alle disabilità lievi e complesse, promuove l’evento gratuito: “Il Circo delle Meraviglie, incontro tra fantasia e inclusione”.

Sono tutti invitati a partecipare ad un viaggio multisensoriale pensato per stimolare la curiosità e celebrare l’inclusione.

Il circo non è solo un mondo di colori e meraviglie, è un luogo dove le differenze diventano punti di forza, dove non ci sono “prestazioni” da raggiungere ma opportunità di esplorare, imparare e socializzare.

Ci saranno:

• Area spettacolo: giocolieri, clown ed equilibristi, in un ambiente stimolante ma regolato

• Laboratori creativi: giocoleria, bolle di sapone e il tappeto delle emozioni per sviluppare l’espressione e la regolazione emotiva

• Momenti di relax: angoli dedicati alla decompressione, per offrire ai bambini e alle famiglie uno spazio di tranquillità.

Sarà presente anche un ‘Punto di incontro clinico” con gli specialisti Nuova Sair per raccogliere tutte le informazioni di cui i genitori hanno bisogno.

Per partecipare, occorre confermare la presenza: cliccando qui..>> https://2aprile2025-poloriabilitativo.youcanbook.me/