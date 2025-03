TIVOLI – Ladri di rame ancora a segno: rubati i cavi di un’altra colonnina

Rappresentano l’ultimo obiettivo dei predoni del rame. Sono i cavi delle colonnine di ricarica delle auto elettriche, da mesi presi di mira dai ladri del cosiddetto “oro rosso” rivendibile sul mercato nero.

Così stanotte i soliti ignoti hanno colpito la colonnina della “Enel X” nel parcheggio di via Leonina, a Villa Adriana, quartiere di Tivoli, tagliando di netto i cavi di rame usati per il trasferimento dell’energia.

A segnalarlo oggi pomeriggio, domenica 23 marzo, sul gruppo Facebook “Nsi de Villa Adriana se…..” è un utente che ha documentato il furto con tanto di fotografia allegata.

“Ormai in tutta Roma – scrive l’utente – questa tipologia di colonnina viene vandalizzata per il furto di rame e stanotte i ladri non hanno risparmiato nemmeno il nostro comune.

È un problema molto grave perché segnala la mancanza di vigilanza notturna, crea disagio a chi possiede ad un’auto elettrica e inoltre saranno danni che ripagheremo con soldi pubblici”.

La colonnina di ricarica della “Enel Way” presa di mira davanti alla scuola di via Todini, a Setteville di Guidonia

Già nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 marzo i ladri di rame avevano tagliato i cavi alla colonnina della “Enel Way” appena installata davanti alla scuola elementare di via Carlo Todini, a Setteville, quartiere di Guidonia Montecelio al confine con Roma (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).