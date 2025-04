GUIDONIA – “Fasci appesi”, il Consigliere minacciato presenta denuncia

Ha formalizzato denuncia querela contro ignoti Augusto Cacciamani, il 58enne Consigliere comunale di Fratelli d’Italia di Guidonia Montecelio minacciato durante la seduta del Consiglio comunale lunedì 24 marzo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Sabato 29 marzo Cacciamani si è presentato presso il Commissariato di Tivoli che già indagava sul caso balzato alla ribalta nazionale, confermando di non aver mai subito minacce dirette almeno fino al rinvenimento del foglio bianco all’interno della cartellina personale con la scritta “Fasci appesi”.

Si tratta di cartelline custodite all’interno di un armadio degli uffici della Segreteria Generale, portate in aula con l’elenco dei punti da trattare e tre fogli bianchi, che al termine del Consiglio comunale vengono ricondotte nell’armadio.

“Io non ho mai fatto male a nessuno e non posso certo essere considerato un estremista di destra, come altri colleghi in aula – spiega al quotidiano Tiburno.Tv il consigliere Augusto Cacciamani che oggi, martedì primo aprile, è stato eletto Presidente della Commissione consiliare Finanze – Sono sorpreso, ma non mi preoccupo. Per me vale sempre il vecchio detto: male non fare, paura non avere.

Penso si tratti di una bravata”.