Il Comune di Fonte Nuova informa che l’aumento demografico di alcune zone ha reso necessaria una nuova distribuzione degli elettori nelle sezioni elettorali al fine di agevolare le operazioni di voto in occasione delle future consultazioni elettorali previste per il 25 e 26 maggio prossimi.

Per questo alcune vie nello specifico subiranno una variazione di sezione elettorale ma non di plesso scolastico.

Le strade ineteressate dal cambio di numero di Sezione sono: Via Sisti Augusto, Via XII Ottobre, Via XXV Aprile, Via XXV Luglio, Via Tor Sant’Antonio, Via Alfieri, Via Pindemonte, Via Guidonia, Via Poli, Via Alessandro Volta, Via Aurora, Via degli Ulivi, Via delle Molette, Via Lucania, Via Stella Polare, Via Campania, Via Lago di Lugano, Via Lago Santo, Via Lago Tana, Via Marche e Via Ventotene.

ELENCO VIE CON VARIAZIONE DI SEZIONE ELETTORALE

– Via Sisti Augusto DA SEZIONE 4 A SEZIONE 5 Plesso di Piazzale Europa – Via 2 giugno

– Via XII Ottobre DA SEZIONE 7 A SEZIONE 24 Plesso di via del Brennero, 20

– Via XXV Aprile DA SEZIONE 7 A SEZIONE 24 Plesso di via del Brennero, 20

– Via XXV Luglio DA SEZIONE 7 A SEZIONE 24 Plesso di via del Brennero, 20

– Via Tor Sant’Antonio DA SEZIONE 8 A SEZIONE 24 Plesso di via del Brennero, 20

– Via Alfieri DA SEZIONE 13 A SEZIONE 12 Plesso di Via Cuoco, 63

– Via Pindemonte DA SEZIONE 13 A SEZIONE 12 Plesso di Via Cuoco, 63

– Via Guidonia DA SEZIONE 14 A SEZIONE 12 Plesso di Via Cuoco, 63

– Via Poli DA SEZIONE 14 A SEZIONE 12 Plesso di Via Cuoco, 63

– Via Alessandro Volta DA SEZIONE 16 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

– Via Aurora DA SEZIONE 16 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

– Via degli Ulivi DA SEZIONE 16 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

– Via delle Molette civ. da 116 a 250 DA SEZIONE 16 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

– Via Lucania DA SEZIONE 16 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

– Via Stella Polare civ. 1-2 DA SEZIONE 16 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

– Via Campania DA SEZIONE 18 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

– Via Lago di Lugano DA SEZIONE 19 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

– Via Lago Santo DA SEZIONE 19 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

– Via Lago Tana civ. da 1 a 19 e da 2 a 58 DA SEZIONE 19 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

– Via Marche DA SEZIONE 19 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

– Via Ventotene DA SEZIONE 19 A SEZIONE 23 Plesso di Via Appennini, 53

Gli elettori appartenenti alle suddette vie e interessati dal cambio di sezione potranno ritirare l’etichetta adesiva da applicare alle loro tessere elettorali presso l’ufficio demografico sito in Via Niccolò Machiavelli, 1 nei seguenti orari:

LUNEDÌ e GIOVEDÌ: 9,00-12,00 e 15,30-17,30

MERCOLEDÌ e VENERDÌ: 9,00-12,00

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’ufficio elettorale al numero 06 905522332.