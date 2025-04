A condurre gli investigatori sul posto è stato l’ex fidanzato.

Il corpo di Ilaria Sula era all’interno di una valigia abbandonata in un’area boschiva in fondo a un dirupo nel comune di Poli, zona Monti Prenestini, a 24 chilometri da Tivoli.

Si è concluso così stamane, mercoledì 2 aprile il giallo della studentessa 22enne originaria di Terni scomparsa il 25 marzo a Roma.

Gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Lorenzo hanno fermato per omicidio e occultamento di cadavere l’ex fidanzato, un 23enne di origini filippine.

Il giovane è attualmente in Questura sotto interrogatorio dei pubblici ministeri, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

Gli investigatori ipotizzano che il 23enne avrebbe ucciso Ilaria accoltellandola in un appartamento della Capitale per poi sbarazzarsi del corpo dopo averlo chiuso in una valigia.

Dopodiché avrebbe utilizzato il telefono della vittima anche per postare storie sul profilo social della ragazza.

Ilaria Sula, studentessa alla triennale di Statistica all’università “La Sapienza, era scomparsa da Roma alle 21.30 del 25 marzo, quando era uscita dall’abitazione che condivideva con alcune coinquiline.

Preoccupati, i genitori avevano presentato denuncia. Stamane, il tragico epilogo.