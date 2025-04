GUIDONIA – Tir schiaccia l’auto all’uscita del Centro commerciale

Incidente stradale all’uscita del Centro commerciale a Guidonia Montecelio. Il bilancio è di una vettura schiacciata da un tir contro il muro.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto verso le ore 9,15 in viale Roma davanti al Centro commerciale “La Triade”, nel quartiere di Colle Fiorito.

Un autoarticolato stava effettuando una manovra di uscita per mettersi in viale Roma direzione Guidonia Centro, quando – per cause in corso di accertamento – ha urtato una Toyota Yaris schiacciandola contro il muro di recinzione del Centro commerciale.

Sul posto un’ambulanza del 118 e una squadra di vigili del fuoco, oltre alle pattuglie del ServizioSicurezza e Infortunistica Stradale (Ssis) della Polizia Locale per i rilievi.

Il traffico in viale Roma ha subito rallentamenti per le operazioni di soccorso.