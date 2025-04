GUIDONIA – Città più pulita, scendono in campo i volontari di “Retake”

La Città di Guidonia Montecelio ha approvato un Protocollo d’intesa con l’associazione “Retake Roma OdV”.

Una partnership strategica che rappresenta, oltre a un impegno formale, un’ulteriore opportunità per contrastare i fenomeni di degrado urbano determinato da quanti abbandonano i rifiuti in aree e spazi pubblici.

Il Protocollo, approvato attraverso una Delibera di Giunta, prevede un programma completo di interventi, a titolo gratuito, per il Comune.

Tra questi: appuntamenti di raccolta dei rifiuti non pericolosi con ritiro da parte della Tekneko; lezioni di educazione ambientale nelle scuole, in presenza e da remoto; informazione e sensibilizzazione online sui social geolocalizzata sul territorio; passeggiate ecologiche nel territorio con raccolta rifiuti; segnalazione di abbandono rifiuti, in maniera abusiva, all’Area competente presso il Comune di Guidonia Montecelio; risanamento delle aree urbane e non attraverso raccolta dei rifiuti e rimozione di scritte dalle spallette, dai muri, arredi urbani, portoni e serrande; cura delle aiuole, in particolare lungo i bordi delle stesse attraverso la rimozione di terra ed erbacce; esecuzione di ogni altra tipologia di intervento manutentivo che possa rendersi necessaria per riportare decoro nell’area.

“Ognuna delle iniziative previste nel Protocollo rappresenta un tassello importante che, insieme ad altri, concorrerà a migliorare Guidonia Montecelio in tema di sostenibilità e vivibilità.

Purtroppo, sono ancora molti coloro che abbandonano i rifiuti nelle aree pubbliche e lungo le strade cittadine”, evidenzia l’assessore all’Ambiente Andrea Mazza.

“Il Protocollo valorizza la positiva sinergia tra Istituzioni, associazioni e cittadini. Una collaborazione che andrà ulteriormente sviluppata in maniera da rendere la nostra Città più verde, più pulita e più vivibile. Ringrazio l’associazione “Retake” per la disponibilità a collaborare con l’Amministrazione e, anticipatamente, per tutti gli interventi a favore della nostra comunità che andrà a programmare nel tempo”, sottolinea il Sindaco Mauro Lombardo.