TIVOLI – Si ubriaca e violenta la compagna, italiano in manette

Nel primo pomeriggio di martedì 8 aprile, i Carabinieri della Stazione di Tivoli hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 51 anni, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale.

Secondo un comunicato stampa del Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri diffuso oggi, venerdì 11 aprile, in seguito ad una segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112, i militari sono intervenuti presso l’abitazione di una donna 44enne che, ancora in stato di shock, ha riferito ai militari di essere stata vittima di violenza sessuale da parte del suo compagno, in stato di alterazione alcolica.

In particolare, la donna ha raccontato che a seguito di una discussione, l’uomo ha iniziato ad inveire contro di lei, per poi sottrarle il telefono cellulare.

Successivamente, dopo averla bloccata, ha iniziato a usarle violenza, fino a quando la donna non è riuscita a divincolarsi e a chiedere aiuto.

Immediatamente attivata la procedura del Codice Rosso, la vittima è stata ascoltata dai Carabinieri e accompagnata presso il pronto soccorso dell’ospedale di Tivoli per le cure del caso.

Il 51enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato e, su disposizione della Procura di Tivoli, è stato accompagnato presso il carcere di Rebibbia, e successivamente l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli.