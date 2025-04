GUIDONIA – Valerio Massini è il nuovo Segretario cittadino di Forza Italia

Valerio Massini è il nuovo Segretario cittadino di Forza Italia a Guidonia Montecelio.

Il 27enne, già responsabile provinciale dei giovani azzurri, è stato eletto durante il Congresso cittadino tenutosi oggi – domenica 13 aprile – che lo ha visto impegnato nella sfida contro il consigliere comunale Michele Venturiello, eletto nel 2022 nella Lista civica “Città Nuova”.

Dirigenti e quadri di Forza Italia di Guidonia insieme al deputato azzurro Alessandro Battilocchio

Nella più grande città della provincia romana con circa 100000 abitanti ha prevalso la linea di Valerio Massini, sostenuto dal padre, Coordinatore uscente di Forza Italia Maurizio Massini, dai membri della Segreteria Provinciale di Forza Italia Stefano Sassano ed Alessandro Coccia, oltre che dal Consigliere Comunale e Capogruppo di F.I. Alfonso Masini e da molti quadri e dirigenti del partito locale.

La candidatura del consigliere comunale della Lista civica “Città Nuova” Michele Venturiello, invece, era sostenuta da Marco Berlettano, Antonio Castellino, Marianna De Maio, Savino Donvito, Andrea Grimaldi, Fabio Peretti, oltre che dalla consigliera comunale Arianna Cacioni, anche lei eletta nel 2022 nella Lista civica “Città Nuova”.

“Andiamo avanti con determinazione nella convinzione che il partito è più forte quando si è tutti uniti. In quest’ottica, lavoreremo per una sintesi tra le varie posizioni, in grado di recepire il meglio da ciascuna, nell’interesse del nostro partito – ha dichiarato Valerio Massini – Si ringraziano, quindi, coloro che con il loro voto, in modo democratico e trasparente, hanno consentito il rilancio del movimento azzurro in un territorio strategico e di grande rilevanza”.