TIVOLI – Il campo B della Città dello Sport in gestione alla “Tivoli Rugby”

Il Comune di Tivoli affida in gestione per 3 anni il Campo B della Città dello Sport di via Empolitana alla “Asd Amatori Tivoli Rugby”.

Lo stabilisce la delibera numero 104 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – approvata martedì 22 aprile dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Col provvedimento viene approvato il progetto “Rugby e società civile” e “ L’Addendum 1 Utilizzo struttura ARCI campo B” presentati dalla Asd presieduta da Maurizio Piervenanzi.

La gestione del campo rugby B destinato alla pratica del Rugby durerà per tre anni a decorrere dalla stipula del contratto, eventualmente prorogabili e rinnovabile annualmente con atto motivato fino a un massimo di anni 2, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La “Asd Amatori Tivoli Rugby” avrà l’obbligo di apertura, chiusura, custodia e manutenzione ordinaria, mentre pulizia, sfalcio erba periodico e manutenzione straordinaria restano a carico dell’Ente.

Inoltre la Asd dovrà versare un corrispettivo annuo pari a 2.016 euro parametrato ad un presumibile monte ore annuo di utilizzo orario a favore del gestore e di altre associazioni a tariffa agevolata di 3 euro orarie per un utilizzo settimanale pomeridiano dal Lunedì alla Domenica per 2 ore giornaliere (14 ore) per 48 settimane annue.

La “Asd Amatori Tivoli Rugby” avrà altresì l’obbligo di realizzazione di almeno 5 iniziative annue per attività a favore dell’inclusione sociale e/o progetti di utilità sociale, nonché di riservare una quota oraria almeno ad un’associazione che opera nell’ambito dello sport per disabili, di riservare 10 giornate annue per attività a richiesta dell’amministrazione.

La “Asd Amatori Rugby” si è dichiarata disponibile ad assumere a proprio carico le spese relative a luce, gas ed acqua, in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari che prevedono le stesse a carico del Comune, e pertanto le medesime saranno poste a carico del concessionario fino a scomputo dell’ammontare del canone di concessione.