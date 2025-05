CASTEL MADAMA – Giubileo, 900 mila euro per la pista ciclopedonale fino a Tivoli

Questa mattina, lunedì 5 maggio, a Castel Madama è stato dato il via ufficiale ai lavori per la realizzazione della nuova pista ciclopedonale, un progetto importante reso possibile grazie ai fondi del Giubileo 2025, con un contributo di 900 mila euro.

Presenti alla cerimonia, oltre all’Amministrazione comunale, all’ufficio tecnico e alla Polizia Locale, anche Marco Vincenzi, consulente del Commissario straordinario del Giubileo 2025 Onorevole Roberto Gualtieri, il direttore dei lavori Davide Carrarini e il Parroco Don Angelo Cottarelli.

“Oggi è una giornata importante per Castel Madama – ha detto il Sindaco di Castel Madama, Michele Nonni – L’apertura di questo cantiere rappresenta l’avvio di ufficiale di un’infrastruttura che vuole rappresentare un ponte spirituale e materiale verso il vicino territorio di Tivoli, un’opportunità per incentivare la mobilità dolce ed al contempo riqualificare – come dimostra il fontanile di Sant’Agostino scelto per l’inaugurazione – le aree che la stessa attraversa dal punto di vista religioso, ambientale, storico artistico e della sicurezza.

Voglio ringraziare ancora il Sindaco Gualtieri e Marco Vincenzi per la consueta sensibilità dimostrata alle istanze del nostro territorio e della comunità castellana”.