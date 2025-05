FONTE NUOVA – Il Commissario rende omaggio ai volontari della Croce Rossa

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comune di Fonte Nuova ha celebrato oggi, 7 maggio, un momento simbolico di grande valore civile e umano.

Il presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Nomentum ODV Dimitri Grazzini e il consigliere Ciro Scagliola hanno consegnato questa mattina al Commissario Straordinario del Comune Dott. Filippo Santarelli la bandiera della CRI, che resterà esposta fino all’8 maggio nel palazzo Comunale.

“Con questo gesto – spiega in un comunicato stampa il Comune di Fonte Nuova – l’Amministrazione Comunale intende esprimere il più sentito ringraziamento e riconoscimento ai volontari della Croce Rossa, donne e uomini che quotidianamente offrono il loro tempo, le loro competenze e la loro umanità per aiutare chi si trova in difficoltà, sia in situazioni di emergenza che nelle attività di supporto sociale e sanitario.

L’esposizione della bandiera vuole sottolineare l’impegno del Comune nel sostenere e collaborare con le associazioni che operano a favore della comunità, ricordando l’instancabile lavoro svolto dai volontari e onorando il loro contributo, fondamentale al tessuto sociale del nostro territorio”.