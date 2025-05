FIANO ROMANO – Camionista muore schiacciato da una pedana

Tragedia sul lavoro stamane, giovedì 7 maggio, nella zona industriale di via Tiberina a Fiano Romano.

A perdere la vita è stato un bulgaro di 59 anni, rimasto schiacciato da una pedana durante uno scarico merci.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Monterotondo, l’incidente sul lavoro è avvenuto verso le ore 10,30 in una azienda di logistica e trasporto per la grande distribuzione di generi alimentari per una catena di supermercati a Roma e provincia.

Il 59enne bulgaro dipendente di una ditta con sede a Castel San Giorgio, in provincia di Salerno, stava scaricando la merce quando è stato travolto e schiacciato da una pedana.

Inutili i tentativi di rianimazione: l’uomo è spirato prima di essere trasportato in ospedale.

La salma del 59enne è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale di Rieti per l’autopsia.

La ricostruzione della dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Capena intervenuti sul posto e degli ispettori del Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro (Spresal) della Asl Roma 4.