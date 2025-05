PALOMBARA SABINA – Il camion finisce nella cunetta: strada chiusa

Il Comune di Palombara Sabina annuncia la chiusura immediata di Strada Dei Colli tra il civico numero 167 ed il civico numero 181.

La chiusura è necessaria per le operazioni di recupero di un autocarro che nella serata di ieri, mercoledì 7 maggio, è finito fuori strada nella zona residenziale denominata “Colli”.

Non si registrano feriti.

Per raggiungere il tratto di Strada dei Colli successivo al civico n. 181, si potrà procedere da Strada Delle Lame per via Delle Dame Nord ed infine via Del Bagno delle Dame.