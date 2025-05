FONTE NUOVA – Elezioni 2025, confronto tra i candidati sindaco nei Centri Anziani

Per questo il Centro socio-culturale per anziani di Tor Lupara in collaborazione con il Comitato Cittadini per Fonte Nuova e il Centro socio-culturale per anziani di Santa Lucia ha organizzato un confronto sui rispettivi programmi elettorali tra Umberto Falcioni, candidato sindaco del Centrodestra, e Giorgio Bertozzi, candidato sindaco del Centrosinistra.

Il primo confronto è previsto per martedì 13 maggio alle ore 17 presso il Centro anziani di via Palombarese 234 a Santa Lucia, il secondo confronto per giovedì 15 maggio alle ore 17 presso il Centro anziani di via I Maggio 1 a Tor Lupara.

Presenta il Presidente del Centro anziani, Cavalier Ufficiale Antonio De Pari, modera la Presidente del Comitato Cittadini per Fonte Nuova Loretta Campana.