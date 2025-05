Calcio – L’ACD Guidonia retrocede in Seconda Categoria

La retrocessione dell’ACD Guidonia in Seconda Categoria, sancita dalla sconfitta per 1-0 nel playout contro il Saxa Flaminia Labaro, rappresenta un momento doloroso per la comunità guidoniana. Non si tratta solo di una delusione sportiva, ma di un colpo al cuore per una città che ha sempre vissuto il calcio come parte integrante della propria identità.

Fondata nel 1954, l’ACD Guidonia ha attraversato decenni di storia calcistica, raggiungendo traguardi significativi come la partecipazione alla Serie D e alla Coppa Italia. La società, gestita per anni dalla famiglia Bernardini, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di tifosi e atleti locali.

Tuttavia, negli ultimi anni, la mancanza di un impianto sportivo adeguato e le difficoltà societarie hanno contribuito a un lento declino, culminato con l’attuale retrocessione

La confusione tra l’ACD Guidonia e il più recente Guidonia Montecelio 1937 FC, nato dal trasferimento del Monterosi Tuscia e attualmente promosso in Serie C, ha ulteriormente complicato la percezione del calcio locale. Mentre il nuovo club si prepara a disputare campionati professionistici, l’ACD Guidonia si trova a dover ripartire dalla Seconda Categoria, affrontando una realtà ben diversa.

La sconfitta nel playout non è solo il risultato di una partita, ma il simbolo di una crisi più profonda che coinvolge l’intero tessuto sportivo e sociale della città. È il momento di riflettere sul futuro dell’ACD Guidonia, valutando se esistono le condizioni per un rilancio che possa restituire dignità e orgoglio a una squadra che ha scritto pagine importanti della storia calcistica locale.

La speranza è che, attraverso un impegno condiviso tra istituzioni, società e cittadini, si possa costruire un nuovo percorso che riporti l’ACD Guidonia ai livelli che merita, onorando la passione e la dedizione di chi ha sempre creduto in questi colori.

(Daniele Di Cerbo)