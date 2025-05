CASTEL MADAMA – Borgo più green, attivata la colonnina di ricarica per i veicoli elettrici

A Castel Madama è stata attivata la colonnina di ricarica per auto elettriche installata in Via Caduti di Nassirya, una delle tre previste sul territorio dal Protocollo d’Intesa sottoscritto dall’amministrazione comunale con la Società Be Charge srl del gruppo ENI.

Lo annuncia in un comunicato stampa l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Nonni.

Le altre due sono previste nel Parcheggio dello Stallone e nel Parcheggio Gomma Gomma a ridosso dello svincolo A24 sulla SP Empolitana.

L’infrastruttura di ricarica installata in Via Caduti di Nassirya, ha una potenza di 10 kwh con un tempo di ricarica a pieno di tre ore e mezza.

Essa è strategica per la sua posizione nel centro urbano, per questo è stata autorizzata nonostante il necessario divieto di ricarica il martedì mattina (mercato settimanale) e il 9 maggio di ogni anno (fiera San Michele Arcangelo).

“Investire nella mobilità elettrica significa investire nella qualità dell’aria che respiriamo, nella riduzione del rumore e in un futuro più sostenibile per le prossime generazioni – ha detto nel comunicato il sindaco Michele Nonni – È un passo concreto verso gli obiettivi di sostenibilità che ci siamo prefissati, contribuendo a realizzare un ambiente urbano più vivibile per tutti.

Ringrazio l’Assessore Moreschini e gli uffici comunali che hanno lavorato costantemente per rendere possibile questo progetto”.

Secondo l’assessore all’ambiente Angelo Moreschini, dotarsi di punti di ricarica per le auto elettriche, oltre a costituire un obbligo per le amministrazioni comunali, introdotto dalla legge n.120 del 11/09/2020, “rappresenta un primo passo verso i principi della mobilità sostenibile nel nostro comune.

Sebbene al centro di un controverso dibattito a livello europeo e non solo, il tema delle auto alimentate da energie non inquinanti resta un tema cardine per il contrasto ai cambiamenti climatici. Inoltre, offrire punti di ricarica per auto elettriche è un servizio ormai indispensabile data la diffusione dei veicoli elettrici sia tra la cittadinanza locale che per quanti a diverso titolo raggiungano Castel Madama”.

Nel comunicato l’amministrazione evidenzia che per ricaricare il veicolo basta avere uno smartphone o una tessera identificativa cliente RFID.

Il sistema di gestione, di prenotazione e di fatturazione avviene tramite un’APP gratuita che consente: la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva; la verifica della disponibilità ed eventuale prenotazione all’uso; il monitoraggio dello stato della carica in corso; l’avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo; l’attivazione, la gestione della ricarica e il pagamento.