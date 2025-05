GUIDONIA – Truffe agli anziani, corso anti-raggiro al Circolo bocciofilo

Ha riscontrato grandi partecipazione ed entusiasmo l’incontro tenutosi venerdì 23 maggio presso il Circolo Bocciofilo a Villanova di Guidonia per affrontare temi di grande attualità legati alla legalità e ai diritti dei cittadini.

All’evento, organizzato da “Accademia Iniziativa Comune”, Confeuro e Caf-Patronato Tivoli-Guidonia, hanno presenziato cittadini, associazioni e realtà territoriali, in un confronto costruttivo e condiviso sulle principali problematiche sociali: presenti, tra gli altri, il portavoce nazionale di Accademia IC, Carmela Tiso, e il responsabile Attilio Arbia.

Tra i temi discussi, specifica attenzione è stata dedicata alle truffe ai danni degli anziani, fenomeno che desta crescente preoccupazione.

Nel corso dell’incontro, a cui hanno preso parte oltre 100 cittadini, si è parlato anche di crisi ambientale e tutela dei diritti, con l’obiettivo di individuare proposte per il benessere della comunità.

“Abbiamo analizzato criticità e soluzioni, sottolineando la necessità di maggiori controlli, campagne di sensibilizzazione nelle scuole e una più stretta collaborazione tra istituzioni e cittadini”, ha dichiarato Carmela Tiso.

“Siamo molto contenti per la riuscita dell’evento, che ha registrato la grande attenzione della collettività. Accademia IC continuerà il suo impegno nell’inclusione sociale e nella lotta alle disuguaglianze – ha concluso Carmela Tiso –. Il nostro tour itinerante proseguirà con nuovi convegni e dibattiti in tutta Italia per dare voce ai bisogni dei cittadini”.