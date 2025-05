GUIDONIA – Strade sicure, Acea continua ad asfaltare Villalba

A Villalba di Guidonia proseguono i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali interessate dai lavori della Società Acea.

Lo annuncia l’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio in un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 27 maggio.

“Nella giornata odierna – precisa l’assessore ai Lavori Pubblici Mario Proietti – si concluderanno quelli in corso di svolgimento in via Parma.

Completati questi, si procederà al ripristino di via Pantano, dove sono già in corso lavori di fresatura della pavimentazione, per poi continuare su via Trento”.